Botlektunnel richting Ridderkerk weer open

De Botlektunnel in de A15 richting Ridderkerk is maandagmiddag afgesloten geweest. Er was vlak voor de tunnel een ongeluk gebeurd met meerdere personenauto's en vrachtwagens. Rond 17:30 uur ging de tunnel weer open.

Het verkeer kon in eerste instantie nog over een rijstrook door de tunnel, maar om de voertuigen te bergen was de hele tunnel dicht. In één van de vrachtwagens is een lading staal verschoven. Hierdoor ging het bergen moeizamer.

Rond 17:30 uur waren alle wagens geborgen en was het wegdek schoongemaakt. Daarna kon de tunnel weer open.