Scholieren debatteren over 400 jaar oude Leerregels

Het is maandag exact 400 jaar geleden dat de Dordtse Leerregels werden vastgesteld. Scholieren van vier middelbare scholen debatteerden over de waarde en betekenis van die leerregels, vier eeuwen na de vaststelling daarvan.

De regels vormden de uitkomst van de Synode, een maandenlange vergadering van kerkelijk leiders, die in 1618 begon in de Kloveniersdoelen in Dordrecht. Op 6 mei 1619 werden de uitkomsten voorgelezen in een bomvolle Grote Kerk.

Maandag was het niet zo druk in de Dordtse Dom, waar het Reformatie Instituut Dordrecht een scholierendebat hield als afsluiting van een leerproject over die Synode, in de bovenbouw van de havo- en vwo-scholen in Dordrecht.

Belangrijk thema in 1619 was 'de vrije wil', waarbij onder meer werd vastgesteld dat de mens wikt, maar God beschikt. De niet-gelovige leerlingen blijken dat anno 2019 anders te zien; zij geloven dat ze met eigen keuzes hun leven kunnen bepalen.

Leerlingen van het Wartburg College, de enige religieuze school en ook de winnaar van het debat, erkenden dat er na 400 jaar nuances bij horen, maar geloven juist niet dat mensen altijd hun eigen lot kunnen bepalen, maar dat dat in handen ligt van God.

Historicus Fred van Lieburg, die volgende week een boek publiceert over de Synode, was aandachtig toehoorder: "De leerregels staan bij sommige kerken nog centraal, maar de taal en de bedoelingen van toen zijn nu moeilijk over te brengen."