Degradatiestrijd BVV Barendrecht kent vele oorzaken en weinig hoop

BVV Barendrecht is verwikkeld in een degradatiestrijd in de tweede divisie. De trotse nummer vier van het vorige seizoen, heeft een seizoen vol tegenslagen en het lijkt vrijwel onmogelijk om het tij nog te keren.

In de loop van het seizoen ontsloeg Barendrecht trainer Albert van der Dussen. Oude bekende Jack van den Berg, even daarvoor vertrokken bij Katwijk, nam het stokje over, maar een grote kentering kwam er niet.

Om directe degradatie te ontlopen heeft Barendrecht, na de 2-0 thuisnederlaag tegen Jong Sparta, nog drie wedstrijden. Daarin moeten vijf punten worden goed gemaakt op VVSB, de nummer één na laatst, dat ook nog eens een veel beter doelsaldo heeft. Kijk hierboven naar een reportage over de situatie bij BVV Barendrecht.

Overigens verkeert ook Jong Sparta op een curieuze manier in degradatienood. Er mogen maar twee Jong-teams in de tweede divisie spelen. Als Jong Volendam kampioen wordt in de derde divisie, zou Jong Sparta, ondanks een plek in de middenmoot, weleens het kind van de rekening kunnen worden. Alleen als Jong Sparta Jong Vitesse nog inhaalt, zouden de Spartanen in dat geval toch in de tweede divisie blijven.