Nog twee mannen opgepakt voor steekpartij centrum Rotterdam

Bij de steekpartij raakte een 23-jarige man uit Curaçao zwaargewond. Hij werd in zijn buik geraakt. Het slachtoffer is inmiddels weer aanspreekbaar.

De politie vermoedt dat het slachtoffer tijdens een vechtpartij in het centrum van de stad is gestoken. Hij is toen zelf naar een nabijgelegen taxistandplaats gelopen. Daar is hij vervolgens in elkaar gezakt.



Het viertal wordt dinsdag voorgeleid.