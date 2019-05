Zwollenaar opgepakt in Rotterdam voor steekpartij Apeldoorn

De politie heeft zaterdag een 32-jarige man uit Zwolle opgepakt in Rotterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Apeldoorn, eerder die dag.

Een 27-jarige man uit Apeldoorn zag vanuit zijn huis dat iemand probeerde in te breken in de auto van zijn vriendin. Hij rende achter de inbreker aan, die hem vijftig meter verderop neerstak. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de man in Rotterdam deed, is niet bekend.