Zeer grote brand in loods met autobanden in Bergschenhoek

In een bedrijfspand in Bergschenhoek is maandag rond 17:45 uur een grote brand uitgebroken. Hulpdiensten uit de hele regio zijn met groot materieel uitgerukt. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, ze hadden te veel rook ingeademd. Even voor 20:00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

De brand woedt in een loods met autobanden aan de Hoekeindseweg. Naast de loods met autobanden zijn ook andere bedrijven op het terrein betrokken bij de brand.

De N209 is in beide richtingen dicht, er liggen brandslangen over de weg, dat duurt naar verwachting nog zeker tot 22:00 uur, zegt de brandweer. Ook het nablussen duurt noog een groot deel van de avond.

Door het vuur was in de wijde omgeving donkere rook te zien. Op Twitter maakten automobilisten zelfs bij Leiden melding dat ze rook zien vanaf de snelweg. Rond 18:45 uur meldde de brandweer dat de rookontwikkeling sterk was afgenomen.



Mensen die toch last hebben van de rook, krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport heeft geen last gehad van de rook.

Meer informatie volgt.