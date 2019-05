Rijnmond in 5 minuten: maandag 6 mei

Presentatrice Laurence van Ham betrad in deze aflevering van Kijk op Rijnmond, samen met een aantal Feyenoord-baby's, de grasmat van De Kuip. Deze baby's zetten hiermee hun eerste stappen in Stadion Feijenoord.

Verder is er een reportage te zien over jongeren van Rotterdam-Katendrecht, die voor het eerst het SS Rotterdam op mochten. Ook komt de verkeerschaos op de West-Kruiskade in Rotterdam in beeld.