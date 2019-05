Producer, muzikant en bigbandleider John Paay overleden

Componist en muzikant John Paay is maandagmiddag in het bijzijn van zijn familie overleden. John Paay was de vader van Patricia Paay en Yvonne Keely. Hij werd 93 jaar.

John Paay groeide op in Rotterdam-Zuid leerde op jonge leeftijd viool spelen en deed later het conservatorium. Hij speelde veel op bevrijdingsfeesten en later in uitgaansgelegenheden in Rotterdam.

Paay was jarenlang bandleider van het John Paay Orchestra, waarmee hij na de oorlog Amerikaanse soldaten in Duitsland vermaakte. Toen hij naar Nederland terugkeerde, richtte hij The Evergreens op, ook een bigband. Daarmee speelde hij onder meer op cruiseschepen die vanuit Rotterdam vertrokken. Als violist nam hij een verschillende vioolplaten op. In 1978 gaf hij een afscheidsoptreden in het Oude Luxor Theater.

John Paay werkte in de jaren zestig een tijd als producer voor CNR Records en voor Bovema, de platenmaatschappij die later op zou gaan in EMI Music.

Ook was Paay vanaf begin jaren zeventig tot begin jaren negentig eigenaar van muziekstudio Soundhouse in Schiedam. Daar maakte hij onder andere reclamemuziek voor merken als Unilever.