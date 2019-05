Vlaardings tekenwonder heeft 'Einstein-brein'

Het Vlaardingse tekenwonder Rajacenna (25) heeft zeer bijzondere hersenen, zeggen specialisten die haar onderzocht hebben. De manier waarop haar hersenhelften met elkaar communiceren is vergelijkbaar met hoe het brein van Einstein moet hebben gewerkt, zeggen ze.

Rajacenna heeft een unieke gave. Ze kan gelijktijdig met haar linker- en haar rechterhand twee verschillende, hyperrealistische tekeningen maken. Voor een Duitse tv-reportage werd speciaal een EEG van haar hersenen gemaakt, om zo de elektrische activiteit in haar hersenen te kunnen meten.



Hersencellen



Volgens onderzoeker Peter de Groot is op de EEG te zien hoe tijdens het simultaan tekenen haar hersenhelften extreem goed met elkaar communiceren. "Zoiets zou je eerder verwachten bij mensen als Albert Einstein, die erom bekend stond dat hij een enorme dichtheid van hersencellen had in de pariëtale gebieden."

Hyperfocus



Ook viel volgens De Groot op dat wanneer Rajacenna geconcentreerd aan het tekenen is, een deel van haar hersenen zich "slapend" houdt, terwijl een ander deel overmatig actief is. "Noem het hyperfocus", legt De Groot uit. "Het brein haalt een soort trucje uit om dit te kunnen."

Ook de Amerikaanse EEG-expert Bill Scott bekeek de onderzoeksresultaten van het tekenwonder en verbaasde zich over haar brein. Voor zover bekend is Rajacenna, volgens De Groot, de enige ter wereld die zo goed en gedetailleerd simultaan kan tekenen.

De reportage over de hersenen van Rajacenna is zondag 5 mei uitgezonden in het Duitse wetenschapsprogramma 'Gallileo'.