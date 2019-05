Vrouwen TPP bereiken finale om de landstitel

Met een kopbal voor de rust en een pegel in de kruising uit een vrije trap na de pauze, zorgden Nikki de Roest en Jennifer Oliveira voor de doelpunten. In de finale speelt TPP, in opnieuw een best of three, tegen het Groningse GSFV Drs. Vijfje. TPP eindigde in de competitie hoger waardoor het de eventuele derde wedstrijd thuis speelt.

Ontwikkeling

Het is het eerste seizoen waarin het voormalige vv Pernis onder de naam TPP deelneemt aan de eredivisie. De stap werd gemaakt om te kunnen groeien als club er daar komt mogelijk snel een nieuwe stap bij. Trainer Sharon van Zadelhoff en voorzitter Rene van Gogh laten weten dat het team, net als de mannen van TPP, onder de naam van Feyenoord wil gaan spelen.