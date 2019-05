Bewonderaars lopen stille tocht voor Pim Fortuyn

Monument op het Pim Fortuynplein in Rotterdam-Centrum

Het was maandag 17 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus, socioloog en schrijver Pim Fortuyn werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. In Rotterdam werd een stille tocht gelopen, vanaf het oude huis van Fortuyn. Zo'n vijftien mensen verzamelden zich aan het G.W. Burgerplein.