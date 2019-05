Dordrecht sluit voetbalkantine voor twee zondagen na vechtpartij

Aanleiding voor de sluiting van de kantine is een vechtpartij, waar zeker 70 mensen bij betrokken zouden zijn geweest, en de vondst van twee wapens.

De vechtpartij was op 14 april een paar uur na de wedstrijd tussen Dubbeldam en Kethel Spaland uit Schiedam. Een ruzie tussen twee mensen liep uit op een massale vechtpartij, waarbij ook verboden wapens zijn gebruikt, volgens de gemeente. Het gaat om een taser en een mes.

Veel van de vechtersbazen zouden drugs of alcohol hebben gebruikt, zegt burgemeester Kolff. "Daarom is het een wonder dat deze vechtpartij niet heeft geleid tot zwaargewonden."

Volgens de club waren de aanstichters van de vechtpartij geen leden van de club, liet de voorzitter vorige maand al weten. Toch heeft Kolff in overleg met de politie besloten, 'gezien de ernst van het incident' om de kantine voor twee zondagen te sluiten.

VV Dubbeldam is een club met zowel een zaterdag- als een zondagafdeling. De maatregel van de gemeente Dordrecht treft alleen de zondagafdeling.