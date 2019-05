'Cooltrain' voor sinaasappelen vervangt duizenden vrachtwagens

De sinaasappelen die je in de supermarkt koopt, komen vaak per vrachtwagen vanuit Spanje naar Nederland. Maar dat gaat veranderen. Vanaf dit weekeinde rijdt er een 'cooltrain' tussen Spanje en Pernis. Dat scheelt zo'n 12 duizend ritten en 70 procent van de CO2-uitstoot. Dat meldt de NOS.

Een van de initiatiefnemers is Euro Pool in Pernis. Daar komen de fruittreinen aan. Ook worden vanaf die locatie de lege kratten richting Spanje verstuurd.

"Wij leveren de kratten leeg aan. In Spanje worden ze gevuld en dan komen ze hier terug. Wij wassen het fruit en leveren aan de distributiecentra", zegt Gerjo Scheringa van Euro Pool.

Uitdaging

Volgens Scheringa wordt er al jaren over het idee gesproken, maar wordt het nu pas uitgevoerd. "Wat het uitdagend maakt is dat het om versproducten gaat. Die moeten echt in anderhalve dag in Nederland komen, zodat het aan de supermarkt kan worden geleverd."

Volgens de directeur van Euro Pool doet de trein er ongeveer net zo lang over als een vrachtwagen om van de omgeving van Valencia in Pernis te komen. Een trein heeft geen last van files, maar aan de andere kant moeten containers ook op de trein worden geplaatst. "En bij de Frans-Spaanse grens is ook nog sprake van een spoorwissel. Dan moet die container worden overgetakeld."

Nu nog een kwart

Het fruit dat in Pernis arriveert gaat onder meer naar Bakker Barendrecht in Ridderkerk. Dat bedrijf levert vooral aan de Albert Heijn supermarkten.

Volgens directeur Maarten van Ham van Bakker Barendrecht wordt grofweg een kwart van alle citrusvruchten die het bedrijf uit Valencia en omgeving straks per trein in plaats van vrachtwagen naar onze regio vervoerd.

Volgens Scheringa kan dat percentage nog omhoog. "Ik zie geen obstakels om het vaker te doen. Een paar bedrijven steken nu hun nek uit en ik hoop dat er -letterlijk en figuurlijk- meer bedrijven op de trein springen."