Achter de schermen bij ons regiojournaal op NPO 2

In elke provincie ander nieuws op dezelfde zender: Hoe kregen de collega's van NPO Technologie dat voor elkaar? In dit artikel leggen de mensen achter de schermen het uit.

Vanaf 1 april is de pilot van het Regiovenster live, een dagelijks blok regionieuws van 5 minuten op NPO 2. Als je er over nadenkt wat dat betekent, vraag je je af hoe de mannen en vrouwen van met name Technologie dat voor elkaar hebben gekregen. Ga maar na: jij kijkt in Friesland naar het zes uur journaal op NPO2. Je Rotterdamse tante doet hetzelfde, lekker in haar eigen huis op dezelfde zender. Na het journaal krijgt zij een item te zien over de Maastunnel, waar jij tegelijkertijd beelden van een grote lekkage in Schaatswalhalla Thialf ziet.

Drie regio's, vier uitzendingen

In Friesland, Gelderland en het grootste deel van het Rijnmondgebied in Zuid-Holland wordt nieuws uit de eigen regio uitgezonden. Voor alle andere provincies geldt tijdens de pilot een landelijke versie waar een selectie van regionaal nieuws uit het hele land voorbij komt. Dat betekent dus dat je elke dag op NPO 2 na het 6 uur journaal vier verschillende versies moet uitzenden. Dat is een knap staaltje werk.

Al in 2017 klonk vanuit Den Haag de wens om regionale journalistiek (gemaakt door de Regionale Publieke Omroep (RPO)) te versterken. De wens van Sander Dekker leeft ook bij onze huidige minister van OCW, Arie Slob. Hij heeft geld ter beschikking gesteld om de plannen ten uitvoer te brengen en opdracht hiertoe gegeven. Hieruit is de pilot ontstaan

Jeroen Verhoof en Jan Stolte van het NPO-team Publicatie Video vertellen over welke barrières er overwonnen moesten worden om tot dit resultaat te komen. Jan: "Elke dag zoveel verschillende programma's afkomstig van verschillende omroepen op al onze zenders correct en volgens uitzendschema's uitzenden is al een uitdaging die we met elkaar toch maar mooi voor elkaar krijgen.

In het geval van de Regiovenster-pilot komen daar nog eens drie regionale bijdrages bij. Niet alleen heeft elke zender weer zijn eigen manier van werken, ook willen ze zo kort mogelijk op het uitzendmoment hun programma aanleveren. Logisch, want het gaat om nieuws dus dat willen we zo actueel mogelijk uitzenden, maar het betekent ook heel snel met elkaar schakelen. Volgens de huidige afspraak mogen de regiojournaals tot uiterlijk een half uur voor uitzending aangeleverd worden."

Theorie versus praktijk

Jeroen: "Simpel gezegd zou je je voor kunnen stellen dat we per zender een schema hanteren dat we uitzenden. Wanneer zo'n schema er voor 3 regio's anders uitziet (plus een landelijke versie), zou je in theorie drie kopieën kunnen maken van NPO 2. Elk met eigen systemen en ketens. Dit blijft theorie, want is onbetaalbaar. Wanneer de pilot succesvol is en het regiovenster landelijk wordt uitgerold, maak je dus 13 bijna identieke kopieën van NPO 2, dat is geen reële aanpak. We hebben daarom gezocht naar een technisch verantwoorde en betrouwbare oplossing die financieel realistisch is."

Jan: "Dit issue hebben we samen met RedBee Media opgelost. RedBee Media is (simpel gezegd) in onze keten van uitzenden verantwoordelijk voor het technisch mogelijk maken van distributie aan het eind van de keten, vlak voor het via de kabelexploitant bij jou en mij thuis binnenkomt. Met RedBee hebben we afgesproken dat ze vlak voor distributie een soort spoorwissel uitvoeren.



'Als de pilot succesvol blijkt, komen we voor nieuwe uitdagingen te staan.' Jeroen Verhoof, NPO

Aan het eind van de keten wisselt RedBee voor Friesland over op de Friese content, voor Gelderland op de Gelderse enzovoorts. Deze oplossing heeft ons een fikse besparing opgeleverd: we hebben dit kunnen realiseren voor een kwart van het budget dat ervoor beschikbaar was gesteld."

Jeroen: "Wanneer de pilot succesvol blijkt en er landelijk wordt uitgerold, komen we voor nieuwe uitdagingen te staan. Wat doe je bijvoorbeeld met ondertiteling via TT888, hoe maak je alle content beschikbaar op NPO start en hoe zorgen we ervoor dat alles ook terecht komt in de archieven van Beeld en Geluid? Voor nu kunnen we zeggen: de pilot is een feit. Het team heeft er hard aan gewerkt en dat het nu staat is een prestatie waar we trots op zijn."

Dus als jij binnenkort bij je tante in Friesland, Gelderland of Rijnmond bent, denk aan spoorwissels en rode knoppen, maar neem vooral een kijkje bij het nieuws uit haar regio.