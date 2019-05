Illegale lachgasopslag ontdekt in Rotterdam

De politie en de milieudienst Rijnmond (DCMR) hebben vorige week een einde gemaakt aan een illegale opslag van lachgas in Rotterdam. Voor de opslag was geen vergunning geregeld.

De politie was getipt over de opslagruimte, op een niet verder benoemde locatie in Rotterdam. Volgens de milieudienst zat het bedrijf er nog maar net en was er geen vergunning voor deze hoeveelheid gasflessen met lachgas.

Inspecteurs lieten het bedrijf woensdag weten dat ze twee dagen de tijd hadden om alle flessen weg te halen. Dat is ook gebeurd.

De flessen zijn teruggestuurd naar de leverancier en naar een bedrijf in Gorinchem. De milieudienst heeft dit gecontroleerd. Ook zijn de collega's van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op de hoogte gesteld.

Het bedrijf in Rotterdam kijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden om de gasflessen alsnog op te mogen slaan.