Circusdirecteur: 'Wie heeft onze dieren laten ontsnappen?'

De politie in Hendrik-Ido-Ambacht gaat extra surveilleren rondom circus Bolalou. Aanleiding is dat er twee nachten op rij dieren zijn ontsnapt. Circusdirecteur Steffie Rutten denkt dat de dieren bewust zijn vrijgelaten. "Dit zijn levensgevaarlijke grappen", zegt ze boos.

In de nacht van zondag op maandag was voor het eerst een hek opengezet, vertelt Rutten boos. "Toen is een paard de stal uitgelopen. Daar sloeg mijn hond op aan. Dat dier was vrij snel weer in het verblijf."

In de nacht van maandag op dinsdag was het weer raak, maar dit keer ontsnapten vier lama's, zeven pony's en een paard. "En dat is levensgevaarlijk", gaat Rutten verder. "Het paard is in de sloot beland. Het lijkt goed te gaan met het dier, maar het zou zomaar een longontsteking kunnen krijgen. Dat is nu afwachten."

Rutten: "Daarnaast is het ook gevaarlijk voor anderen. Een paar van de lama's zijn de weg opgelopen. Dat kan ook voor automobilisten ook heel gevaarlijk zijn."



Geen activisten

Volgens Rutten is er bij de tweede ontsnapping sprake van vernieling. "Een van de hekken is echt een halve meter naar beneden geduwd. Dit zijn geen grappen meer."

Circussen krijgen de laatste jaren steeds vaker kritiek van dierenactivisten. Toch denkt Rutten niet dat zij achter deze actie zitten. "We hebben nooit problemen gehad met activisten. Ik denk eerder dat plaatselijke jongeren erachter zitten."

Rutten heeft inmiddels aangifte gedaan van dierenmishandeling. Ook zijn er gesprekken geweest met de gemeente Hendrik-Ido Ambacht.

De voorstellingen van circus Bolabou zijn van woensdagavond tot en met zaterdagavond.