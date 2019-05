Mariënhof uit 1597 blijft toch behouden

Renovatie is hard nodig bij De Mariënhof in Westmaas

De toekomst voor De Mariënhof, het oudste herenhuis van de Hoeksche Waard zag er even somber uit. Een renovatie was dringend nodig, maar de financiering was lastig rond te krijgen. De opknapbeurt is nu toch van start gegaan.

"Deze bakstenen zijn honderden jaren oud, zijn nog met de hand gemaakt", vertelt een van de vaklieden. "Die moeten allemaal aangepakt worden. Daar zijn we nog wel even zoet mee."

Het oude pand in Westmaas is onderdeel van een boerderij, die nog in bedrijf is. Eigenaresse Esther Quartel bedacht plan na plan om het historische bouwwerk te redden.

"In anderhalf jaar tijd ben ik twaalf kilo afgevallen door alle kopzorgen. Nu is er vooruitgang, eindelijk."

Financiering

In oktober 2018 werden nog handtekeningen ingezameld om de gemeente te overtuigen toch akkoord te laten gaan met een nieuwe bestemming voor een schuur. Die had gebruikt moeten worden voor detailhandel om zo de financiering te regelen.

Dat plan is toch niet doorgegaan en dus besloten Esther en haar man Marcel het oudste deel van De Mariënhof eigenhandig te laten renoveren.

"Het plan is dat het half september klaar is. Tot die tijd blijft onze winkel wel gewoon open, al is het op een andere plek op het erf."