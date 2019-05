Schip Boskalis gekaapt voor de kust van West-Afrika

Een schip van de Papendrechtse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is afgelopen weekend gekaapt voor de kust van West-Afrika. De kaping was van korte duur.

De twintigkoppige bemanning is bevrijd door de marine van Spanje en Equatoriaal-Guinee.

De Blue Marlin was na het lossen van een lading onderweg naar Malta. Daar werd het zondag geënterd door meerdere gewapende piraten.

De bemanningsleden wisten zich te verschansen in een beveiligde ruimte. In die ruimte zitten meerdere communicatiemiddelen en noodrantsoenen. Vanuit die ruimte werden ook de autoriteiten gewaarschuwd.

Een dag later (maandag) is de Blue Marlin door de marine helemaal doorzocht. Er waren geen piraten meer en de bemanning is bevrijd uit de speciale ruimte. De piraten hadden veel schade aangericht op het schip. Daardoor is het nu onbestuurbaar.

Boskalis heeft een zeesleepboot gemobiliseerd om de Blue Marlin naar een veilige plek te brengen. Ook zijn beveiligers van de marine van Equatoriaal Guinee aan boord achtergebleven.