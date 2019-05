Van Persie niet op training Feyenoord

Belangstellenden hebben nog twee kansen om Van Persie op de training aan het werk te zien. Woensdag traint Feyenoord open en ook volgende week dinsdag is er een open training ingelast. De vraag is alleen of Van Persie na zondag nog in actie komt in de laatste wedstrijd bij Fortuna Sittard.

Tonny Vilhena en Ridgeciano Haps waren dinsdag ook afwezig op de training. Haps is al langer geblesseerd en het is niet bekend waarom Vilhena niet meetrainde.

De geblesseerde Cuco Martina, die zo goed als zeker dit seizoen niet meer in actie komt, trainde een gedeelte apart van de groep.