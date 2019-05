Makkelie fluit halve finale Europa League

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld om komende donderdag de halve finale te fluiten in de Europa League. De Dordtenaar fluit in Spanje Valencia-Arsenal.

De eerste wedstrijd in Londen won Arsenal met 3-1. De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Chelsea en Eintracht Frankfurt. De 36-jarige Makkelie fluit voor het eerst een halve finale in een Europacup toernooi.

Makkelie reist voor de tweede keer binnen een week af naar Spanje. Vorige week was Makkelie ook betrokken bij de halve finale in de Champions League tussen Barcelona en Liverpool. Daar floot Bjorn Kuipers, maar was Makkelie de VAR.

De wedstrijd in Mestalla begint donderdag om 21:00 uur.