Club BLU looft 15 duizend euro uit voor gouden tip granaatlegger

Wie is de man die op de vroege morgen van vrijdag 26 april een handgranaat legde bij Club BLU in Rotterdam? De eigenaar van de uitgaansgelegenheid wil het graag weten en looft daarom een beloning van 15 duizend euro uit.

"Ik hoop dat er mensen zijn die iets weten over de dader. Of misschien zijn er mensen die informatie hebben over het waarom van deze actie," zegt eigenaar Ibrahim Yüce van Club BLU.

Yüce begrijpt niet waarom de gewelddadigheden tegen zijn club doorgaan. "Er is sinds Kerstmis 2017 niets meer gebeurd. Ik snap niet waarom iemand dit doet. Ik heb met niemand ruzie."

De beloning is in overleg met de politie uitgeloofd. Mensen die in aanmerking willen komen voor de beloning moeten zich melden bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).



Club BLU werd na de eerdere incidenten voor een half jaar gesloten door de gemeente Rotterdam. De eigenaar dwong heropening in juni 2018 via de rechter af.