Waterschap geschrokken van vele illegale slootdempingen

De hoeveelheid illegaal gedempte sloten in de Alblasserwaard heeft het waterschap geschokt. Het onderzoek wordt nog afgerond, maar het gaat om ongeveer 375 afsluitingen die samen zo'n 28 kilometer sloot droogleggen.

De desbetreffende perceeleigenaren kunnen binnenkort een brief verwachten. Een boete ligt niet meteen op de mat.

"Met een geldboete is het probleem niet meteen opgelost", legt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland uit. "Het gebied heeft al te maken met grondverzakkingen, het is van belang dat de waterloop weer in ere wordt hersteld."

Twee kansen

De ongeveer honderd verschillende landeigenaren krijgen twee kansen voor er toch echt een boete komt van 50 euro per drooggelegde meter. Er kan alsnog een vergunning worden aangevraagd, of de demping kan worden opgeheven.

Als de demping wordt goedgekeurd moet er wel op het gebied worden gecompenseerd.

Waterberging

Samen met de gemeente heeft het waterschap de laatste jaren ingezet op waterberging. "Het waterbergend vermogen mag niet door illegale dempingen teniet worden gedaan."

Uit een inventarisatie blijkt verder dat veel sloten die zonder vergunning gedempt zijn, opgevuld zijn met afvalstoffen.