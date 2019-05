SP stelt Kamervragen over brand Gruttostraat

De SP heeft Kamervragen gesteld over de inzet van brandweerlieden bij de fatale brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis. Aanleiding zijn de recente publicaties door RTV Rijnmond. Ronald van Raak van de SP wil dat brandweerlieden met voldoende mensen en middelen naar een brand worden gestuurd.

Signalen van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) moeten serieus worden genomen, zegt Van Raak. Hij heeft vragen gesteld aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de brand in mei 2016 in de Hellevoetse Gruttostraat. Bij die brand kwam het echtpaar Lampers om het leven.

De VBV vindt naar aanleiding van een artikel van RTV Rijnmond dat het nodig is om onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Onderzoek

Het enige onderzoek naar de fatale brand werd gedaan door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die ook verantwoordelijk was voor de bestrijding ervan. "Ander en onafhankelijk onderzoek is nodig. De inspecties komen er zelfs niet aan toe. Daar is ook al teveel bezuinigd," vindt Van Raak.

Het SP-Kamerlid wil van minister Grapperhaus weten of er alsnog een onafhankelijk onderzoek komt naar de brand in Hellevoetsluis. Ook een soortgelijke brand in Weesp zou er in kunnen worden meegenomen. "Bij beide branden is een klein voertuig met twee brandweerlieden ingezet. Dat is onvoldoende, zo is gebleken, om zo'n brand te bestrijden."



Van Raak stelde in het verleden meerdere malen vragen over het uitrukken van de brandweer met als thema's de bezetting en de opkomsttijden.

De nabestaanden van het echtpaar Lampers deden vorige week aangifte tegen de leiding van de brandweer en het gemeentebestuur van Hellevoetsluis.