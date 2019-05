Rotterdamse ontwerpster op Dubai Modest Fashion

De Rotterdamse Sunaina Kuldipsingh schitterde op de Dubai Modest Fashion én in het Italiaanse modeblad Voque. En dat in de eerste week na de lancering van haar eerste kledinglijn.

Haar kleding wordt 'modest fashion' genoemd. "Het is net wat bedekter", zegt de 28-jarige. "Je kunt ook sexy zijn door wat meer bedekt gekleed te gaan. Dat wil ik laten zien."

Dubai is een belangrijke markt voor de collectie van Kuldipsingh. Alle kledingstukken worden met de hand gemaakt in het atelier in Italië.

Dromen heeft de Rotterdamse nog te over. Eén van de jurken heeft ze naar koningin Maxima vernoemd. "Het is een droom van mij om haar te mogen kleden." Goedkoop is de jurk overigens niet. Wil je het kledingstuk dragen, dan moet je 12 duizend euro neerleggen.