Petitie sluiting fietsgedeelte Maastunnel bijna 5000 keer getekend

Vijfduizend mensen hebben de petitie getekend tegen de oplossing van de gemeente Rotterdam voor de sluiting van het fiets- en voetgangers gedeelte van de Maastunnel. Vanaf september sluit de tunnel onder de Maas voor zo'n tien maanden. De gemeente wil in die tijd bussen inzetten om voetgangers en fietsers van Noord naar Zuid over te zetten.

Veel Rotterdammers zien dat niet zitten. Bussen staan in de file en rijden niet 's nachts, is de klacht. De ondertekenaars van de petitie willen liever dat er een pontje over de Maas komt.

"Straks moeten we die 500 meter met de bus in 25 minuten gaan overbruggen", zegt mede-initiatiefnemer van de petitie Wilma Ruis. Een veerpont is volgens haar een veel beter idee. "In een volwaardige pont kunnen ook bakfietsen en scootmobielen mee. Dat kan met die bussen helemaal niet."

Veel fietsers zijn het met haar eens. "Met de fiets ben je eigen baas. Met het openbaar vervoer is vaak wachten en wachten." En ook de file is een veel genoemd euvel. "Straks sta je met z'n allen in de bus in de file. Dat schiet niet op."

Een oudere vrouw ziet het niet zitten om met haar fiets in de bus te gaan: "Dat kan toch niet met mijn fiets in een bus!"

Politiek

Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam heeft raadvragen gesteld over de kwestie. Hij wacht nog op antwoord. "Er rijden 6 tot 7 duizend fietsen door de Maastunnel. Dat bekent 300 tot 350 bussen. Ik zie de colonne al rijden door de stad en Maastunnel. Dat gaat een ramp worden", zegt hij.

Zelf ziet Benvenido een pontje ook wel zitten: "De oudere Rotterdammers in een scootmobiel kunnen dan ook nog eens genieten van een tovertochtje over de Maas!"