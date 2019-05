Capelse ambtenaren wassen auto's voor Roparun

"Het loopt storm vandaag, er is nog geen moment geweest waarop er geen auto's waren", zegt een tevreden teamcaptain Loek Huizinga.

Loek loopt dit jaar voor de vijftiende keer mee met zijn team. Ook Mandy 't Hart doet mee. Het is haar tweede deelname aan de Roparun. Zij doet dit als eerbetoon voor haar moeder. "Het is soms moeilijk, maar ik heb voornamelijk wel lol. Dat probeer ik erin te houden", vertelt Mandy.

De lopers van de Roparun, die geld ophalen om patiënten met kanker een leuke dag te bezorgen, weten hoe het is om iemand van dichtbij te verliezen aan die ziekte. ''Vorig jaar heeft een teamgenoot meegelopen die wist dat ze terminaal ziek was. In het najaar is zij overleden'', zegt Loek.

Team 78 gaat op 8 juni van start in Hamburg en hoopt op 10 juni aan te komen bij de finish op de Binnenrotte in Rotterdam. Loek is vastberaden: "We hebben alle vertrouwen in dat we in het pinksterweekend weer een goede prestatie gaan neerzetten."