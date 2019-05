Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 7 april

Presentatrice Laurence van Ham ging in deze aflevering van Kijk op Rijnmond langs bij de Rotterdamse ontwerpster Sunaina Kuldipsingh, wiens kleding te zien is op Dubai Modest Fashion.

Ook is er een reportage te zien over ontsnapte circusdieren in Hendrik-Ido-Ambacht. Verder komt het Vlaardingse tekenwonder Rajacenna (25) voorbij. Zij kan namelijk gelijktijdig met haar linker- en haar rechterhand twee verschillende, hyperrealistische tekeningen maken.