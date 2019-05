Rolstoelvriendelijke tuin van Lyme-patiënt Maaike in twee dagen af

Vanwege haar ziekte ligt Maaike veel in bed. Het kleine beetje tijd dat ze uit bed kan, zit ze graag in de tuin met haar varkentje Bacon. Dat kon tot nu niet, omdat ze niet goed met de rolstoel de tuin in kwam. De hovenier heeft daar verandering in gebracht.



Deze hovenier is niet de eerste die Maaike te hulp schiet. Eerder gaf Natasja Schulze van het Rijnmond Running Team het geld dat ze ophaalde met het lopen van de Rotterdamse Marathon aan om Maaikes ziektekostenverzekering te vergoeden.