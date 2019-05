Honderdjarig bestaan v.v. Hellevoetsluis: 'Het is een hele prestatie dat we de honderd jaar halen'

V.v. Hellevoetsluis-voorzitter Edwin Boogaard over het honderdjarig bestaan: 'Het is een hele prestatie is dat wij de honderd jaar toch halen'

Voetbalvereniging Hellevoetsluis bestaat 9 mei precies honderd jaar. Daarom heeft de club een feestweek in het leven geroepen ter ere van het 100-jarig bestaan van de rood-witten. Tijdens het programma Dwars door Rijnmond sprak presentator Erik Lemmers met v.v. Hellevoetsluis-voorzitter Edwin Boogaard over de mijlpaal.

Volgens voorzitter Edwin Boogaard is het knap dat v.v. Hellevoetsluis de 100 jaar heeft gehaald. "In deze tijden waarin veel voetbalclubs het financieel moeilijk hebben, fuseren of verdwijnen, denk ik dat het een hele prestatie is dat wij de 100 jaar toch halen."

Om zo oud te worden is een opgaande spiraal belangrijk, zeker in een gemeente waar nog drie andere clubs gehuisvest zijn, volgens Boogaard. "We zitten de laatste jaren in een positieve flow als het gaat om aanwas van nieuwe leden en nieuwe sponsoren die zich spontaan aanmelden. Plus de sportieve prestaties die ieder jaar weer verbeteren. Maar gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers die erg enthousiast en betrokken zijn. Die staan iedere keer weer klaar om dingen te organiseren."

Bij de festiviteiten van v.v. Hellevoetsluis hoort ook een wedstrijd met Oud-Feyenoord. Die ploeg is goed vertegenwoordigd vindt Boogaard. "Ze zijn al aardig op leeftijd natuurlijk. Maar er komen namen als Michael Mols, Patrick Paauwe, Peter Houtman, Andwelé Slory, Ali Boussaboun, Theo Lucius, Regi Blinker, Peter Brunings, Brian Pinas en Shalimar Jones. Met het 90-jarig bestaan dacht ik ook dat het wel zou lukken om van Oud-Feyenoord te winnen, maar toen kregen we 7-0 klop. Dus die jongens kunnen nog steeds een aardig balletje trappen."

De club heeft ervoor gekozen om alles in één week te vieren, in plaats van het jubileum over het hele jaar te verspreiden. "We willen in één week alle festiviteiten organiseren om zo de druk op de vrijwilligers niet over het hele jaar te verspreiden. Dan hebben we het na deze week maar gehad. Ik moet ook zeggen dat de jubileumcommissie blij is als deze week achter de rug is na drie jaar overleggen en vergaderen", zegt de bestuurder van v.v Hellevoetsluis.

Het belooft aankomende week een drukke week te worden op het sportpark aan de Brielsestraatweg. Voorzitter Boogaard somt op: "Afgelopen zondag hebben we een klok gestart die precies 100 uur loopt en op 9 mei om 8 uur 's avonds op nul moet staan. Woensdag hebben we allerlei jeugdactiviteiten, waaronder clinics van de wereldkampioenen panna en groundmoves. Donderdagavond is er een receptie voor de notabele. Vrijdagochtend hebben we een ondernemersontbijt voor sponsoren. Vrijdagavond de wedstrijd tegen oud-Feyenoord en zaterdagavond een feest op het tweede veld voor al onze leden."

Beluister het volledige interview met v.v. Hellevoetsluis-voorzitter Edwin Boogaard hierboven.