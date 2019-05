Verborgen pareltjes in Rotterdam: de eilandjes in de Bergse Achterplas

Het zijn geheime paradijsjes: de ongeveer tweehonderd 'eilandjes' met zomerhuisjes in de Bergse Achterplas in Rotterdam-Hillegersberg. Alleen per boot te bereiken. En als het aan de huisjeseigenaren ligt, blijft het bestaan van de eilandjes een goed bewaard geheim.

"Anders heb je dadelijk file op het water, dat schiet ook niet op", zegt Piet Streefkerk, die al 68 jaar op de plas recreëert. Hij is één van de huisjesbezitters die het RTV Rijnmond-programma De Zoekmachine sprak, om antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kom ik aan een recreatiewoning op de Bergse Plas?

Uit de zoektocht blijkt: dat is niet makkelijk. De huisjes blijven vaak generaties lang in de familie. Als er sporadisch één te koop komt, rijst de prijs soms de pan uit, tot wel tegen de twee ton voor een klein tuinhuisje.

Turfwinning

Het ontstaan van de Bergse Plassen - en dus van de eilandjes - ligt in de zeventiende eeuw en is het gevolg van turfwinning. In het begin van de vorige eeuw begon mondjesmaat het recreëren op de eilanden, zo schrijft Yvonne Boot in haar boek 'Eilanden in Rotterdam'.

Minder bedeelde Rotterdammers huurden voor weinig geld een landje, bouwden een schuurtje en begonnen een moestuin. In de loop van de tijd werden de schuurtjes uitgebouwd tot huisjes en genoten hele families van de zo ontstane buitenverblijven.

Ballotage

Een aantal stukjes grond is in particulier bezit. Veruit de meeste eilanden zijn eigendom van de gemeente Rotterdam, die ze verpacht aan de Watersportvereniging Ons Buiten. Die verhuurt de percelen op haar beurt aan de huisjesbezitters, die lid moeten zijn van de vereniging. Aspirant-leden moeten eerst langs de ballotagecommissie.

"Heel ouderwets", zegt Tom Arbman namens de vereniging. "Maar het is een kwetsbaar gebied, dus we willen wel weten wat voor soort mensen er komen. We hebben met de gemeente ook afgesproken dat het in goede staat blijft."

De regels omtrent bebouwing en onderhoud van de landjes zijn streng. "Mensen denken dat het een vakantie-eiland is, maar het is echt een werkeiland. We zijn altijd aan het werk,” zegt Aad Schreve, die vijftien jaar geleden het huisje van zijn tante overnam.

Septic tank

De vraag is dus: hoe komt een geïnteresseerde buitenstaander aan zo’n droompaleisje? Volgens Tom Arbman van Watersportvereniging Ons Buiten zijn de huisjes op gemeentegrond nog voor een redelijke prijs te koop, omdat de vereniging vraagt om een reële taxatie. “Maar je moet er rekening mee houden dat de vraag groot is, dus er wordt wel eens wat overboden. Maar niet zo erg als bij de particuliere landjes.”

Bij Piet Streefkerk, in de zon met een biertje in de hand, hoeft een huisjesjager in elk geval niet aan te kloppen. Die gaat nooit weg. “We hebben nu riolering, maar ik heb mijn septic tank nog liggen en ik zeg altijd tegen mijn vrouw: als ik het loodje leg, mag je me in die septic tank neerleggen.”