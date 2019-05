Beloning voor gouden tip over verdachte van doodschieten rapper Feis

Wie weet waar de verdachte van het doodschieten van hiphopartiest Feis zich schuilhoudt, kan een beloning krijgen van het Openbaar Ministerie. In het programma Opsporing Verzocht is dinsdag een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De politie verdenkt de 25-jarige Silfano Junior M. van de schietpartij waarbij de Rotterdamse rapper Feis om het leven kwam in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. M. is spoorloos verdwenen na de fatale ruzie voor een café op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West.

De verdachte komt ook op de nationale opsporingslijst te staan. Het kan zijn dat hij is ondergedoken in het buitenland, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat hij zich ergens in Nederland schuilhoudt.

Mensen die M. tegenkomen, krijgen het advies om hem niet zelf te benaderen en direct de politie te waarschuwen.