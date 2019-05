Wijnaldum belangrijk in behalen finaleplaats Liverpool

Georgino Wijnaldum was belangrijk voor Liverpool (Foto: Peter Powell, EPA)

Georgino Wijnaldum was belangrijk voor Liverpool in de halve finale van de Champions League. De oud-Feyenoorder scoorde na zijn invalbeurt twee keer voor de Engelsen. Op Anfield Road won Liverpool met 4-0 van Barcelona. Dat was voldoende om door te gaan naar de finale. Eerder verloren de Engelsen in Spanje de heenwestrijd met 3-0.

De geboren Rotterdammer startte niet in de basiself van Liverpool. Trainer Jürgen Klopp hield hem op de bank, maar bracht hem na rust als vervanger voor Andrew Robertson bij een 1-0 stand. Negen minuten na zijn invalbeurt scoorde Georgino Wijnaldum de 2-0 met een bekeken schot dat onvoldoende kon worden gepareerd door Barcelona-keeper Marc-André Ter Steegen. Twee minuten later bekroonde Wijnaldum zijn invalbeurt met een tweede doelpunt door een voorzet bij de eerste paal raak te koppen. Een vernuftigde corner elf minuten voor het einde van de wedstrijd stelde Divock Origi in staat zijn tweede en Liverpool's vierde goal te maken.

Voor Liverpool is het de tweede finaleplaats achter elkaar in de Champions League. Vorig jaar verloren de Engelsen, met Wijnaldum in de basis, met 3-1 van Real Madrid.