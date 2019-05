Overlast door vrachtwagens op IJsselmondselaan

Bewoonster Wilma is helemaal klaar met de vrachtwagens

"Het lijkt wel de oprit naar een industrieterrein." Zo omschrijft bewoonster Wilma Mouthaan haar straat, de IJsselmondselaan in Kralingse Veer in Rotterdam. Al drie jaar lang rijden er vrachtwagens af en aan naar een onderneming tegenover haar huis.

De overlast is groot. Tegels beginnen uit hun voegen te raken en bij buur Wim Stout zijn er barsten aan de buitenkant van de woning te zien. "Er komen ongeveer 24 vrachtwagens per dag langs, dat zijn er meer dan 400 per maand", aldus Stout. En dat zijn er veel te veel voor de grond ook. De oudere huizen, waaronder die van Wim en Wilma, hebben geen fundering.

De vrachtwagens rijden naar een bedrijf op het terrein waar vroeger Bouman Meubelen was gevestigd. Bewoners hebben een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente Rotterdam, omdat ze menen dat de eigenaar zich niet aan het bestemmingsplan heeft gehouden. De gemeente Rotterdam ziet geen overtreding en besluit niet handhavend op te treden. De bewoners gaan hierop een bezwaarschrift indienen.