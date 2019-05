Onderzoek naar problemen veerdienst Rozenburg-Maassluis

Afgelopen maandag was het opnieuw raak met de veerdienst over de Nieuwe Waterweg. Door een defect aan de brandstofpomp kon de veerdienst een aantal uren niet varen.



De provincie laat weten al langere tijd op de hoogte te zijn van de technische problemen. "Om die reden laten we ook een onderzoek uitvoeren naar de problemen, de oorzaken daarvan en de mogelijke maatregelen om de betrouwbaarheid te verbeteren", zegt een woordvoerder. Dat is besloten na overleg met de exploitant van de veerdienst, Ottevanger.

Normaal gesproken kan bij storing terug worden gevallen op de tweede veerpont, die ligt echter al twee weken kapot aan de kant door een lek in het koelsysteem. Volgens de Provincie Zuid-Holland is er voorlopig geen ruimte in een droogdok om de pont Staeldiep te repareren.