Vergunningsplicht in Schiedam in strijd tegen huisjesmelkers

Na de vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en de 's-Gravenlandse Polder, volgt binnenkort ook een plicht voor Schiedamse huiseigenaren en bemiddelaars. Het gaat om pandbezitters die grof geld verdienen over de rug van arbeidsmigranten.

Volgens burgemeester Lamers van Schiedam gaat het diverse wijken mis. Veel te veel arbeidsmigranten zitten opgepropt in te kleine kamers, waar ze ook nog de hoofdprijs voor betalen. "Het zijn toestanden niet sociaal zijn", vindt hij.

Lamers stelt dat veel arbeidsmigranten als het ware naar Nederland worden gelokt, waar ze vervolgens een haast 'wurgend' contract krijgen waar de woning bij in zit. "Waar we in Nederland veel instrumenten hebben om overlast van huurders of bewoners aan te pakken, geldt dat niet voor verhuurders." Vandaar de vergunningsplicht.

Die plicht is afgekeken van de ondermijningsaanpak in de Spaanse Polder en moet ervoor zorgen dat de overlast in buurten door dit misbruik in de woonsector wordt gereduceerd. "Of er een gezin met drie kinderen naast je woont, of een stuk of 20 arbeidsmigranten met evenveel auto's maakt wel verschil", aldus Lamers.



Hoeveel malafide verhuurders er in Schiedam zijn, kan hij nog niet zeggen. "Niet alle verhuurders zijn slecht. Er zitten sowieso ook hele goede verhuurders bij", benadrukt de burgemeester. "We willen de goede van de kwade schiften."

Voor de zomer zou de vergunningsplicht in werking kunnen treden.