Wethouder Cora van Vliet in Ridderkerk heeft per direct haar functie neergelegd. Een 'lopende privézaak' zou de aanleiding zijn.

Door haar ontslag aan te bieden wil ze voorkomen dat die privékwestie haar functioneren als wethouder kan beïnvloeden. Om wat voor privékwestie het gaat, zegt ze er niet bij.

Van Vliet was wethouder namens Echt voor Ridderkerk. Ze had onder meer onderwijs, volksgezondheid en jeugdzorg in haar portefeuille.