Omwonenden Rotterdamse straat boos over komst opvang verslaafden

Omwonenden van de Laan van Oud-Kralingen in Rotterdam zijn boos, omdat er een opvang in de straat komt voor zestien mensen met verslavingsproblemen.

De buurt voelt zich overvallen door het bericht, dat hen afgelopen maandag pas bereikte. De ggz-instelling moet halverwege 2020 in een voormalig schoolgebouw in de straat komen. Donderdagavond is er een inspraakmoment.

De omwonenden maken zich vooral zorgen over het feit dat de cliënten van de nieuwe instelling op hun kamer alcohol en drugs mogen gebruiken. Ook verwachten ze overlast van dealers, door de afwezigheid van een nabijgelegen coffeeshop. Daarnaast vinden ze het niet fijn dat de opvang dicht bij scholen en winkels staat.