Rotterdam sluit veel meer drugspanden

De gemeente Rotterdam heeft in 2018 bijna twee keer zoveel drugspanden gesloten als in het jaar er voor. Ook werden er meer autogarages en belwinkels aangepakt. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb aan de raad.

De stijging is volgens Aboutaleb het gevolg van de intensieve aanpak door gemeente en politie. Ook heeft de bekendheid van het fenomeen ondermijning geleid tot meer verzoeken tot ingrijpen. Aboutaleb schrijft in de brief dat hij ook graag de panden wil sluiten waar vuurwapens worden gevonden. Dat kan nu nog niet.

Het aantal gesloten drugspanden steeg van 62 in 2017 naar 108. Ook werden er meer maatregelen genomen tegen autogarages en belwinkels. Een maatregel betekent soms het verplicht stellen van een vergunningsaanvraag. Ook kan een bedrijf worden gesloten.

Het aantal acties tegen horecabedrijven liep terug: van 141 naar 123. Volgens Aboutaleb komt die daling doordat er nu eerst een waarschuwing wordt gegeven.

Seksbedrijven

Negen keer werd er opgetreden tegen seksbedrijven. Een illegale en een legale zaak werden gesloten. Rotterdam telt 63 seksbedrijven en ook 25 bedrijven die escortservice aanbieden.

Twee van de veertig coffeeshops werden betrapt op een overtreding. De zaken hadden een grotere handelsvoorraad dan toegestaan.