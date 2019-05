Bij een steekpartij aan de Rauwenhoffstraat in Rotterdam-West is woensdagmiddag een gewonde gevallen.

De politie laat weten dat één verdachte is aangehouden. Het slachtoffer is gewond geraakt aan het hoofd. Hoe de persoon er nu aan toe is, is niet bekend.

Wat er precies vooraf is gegaan aan de steekpartij, is niet duidelijk.