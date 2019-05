NS en RET leggen werk neer op 28 mei

Werknemers van de NS en de RET hebben een 24-uursstaking aangekondigd op dinsdag 28 mei. Een dag lang wordt het werk neergelegd in een poging een beter pensioen te krijgen. Dat hebben de bonden woensdag gemeld.

Niet alleen de RET en NS staken. In Den Haag legt HTM het werk stil en in Amsterdam het GVB. Naast het openbaar vervoer zijn er ook oproepen uitgegaan om in de metaalindustrie, de bouw en andere sectoren te staken op woensdag 29 mei, de grote pensioenactiedag.

Op 18 maart werd door de bonden al een actiedag voor een goed pensioen gehouden. Toen legden de NS en RET het werk voor 66 minuten neer. Die dag werd halverwege afgebroken vanwege de aanslag in Utrecht.

Het kabinet is nog niet ingegaan op de eisen rond AOW en pensioen. Daarom kondigen de bonden opnieuw acties aan.