Van Persie traint mogelijk voor de laatste keer voor publiek

Robin van Persie trainde woensdag in de laatste openbare training voor zijn afscheidswedstrijd van zondag in de Kuip tegen ADO Den Haag voluit mee. De aanvoerder liet de laatste twee weken veel trainingen schieten om zich optimaal voor te bereiden voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Zondag nemen trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Robin van Persie afscheid van het publiek.

Het was druk vandaag op het natte trainingscomplex van 1908. Speciaal voor Van Persie waren er veel fans aanwezig om Van Persie nog een keer op het trainingsveld in actie te zien. Na afloop nam de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal alle tijd voor zijn fans om op de foto te gaan of een handtekening uit te delen.



Tonny Vilhena, Cuco Martina, Jeremiah St.Juste en Jordy Clasie trainden niet met de groep mee. Clasie deed alleen mee met een partijspel. Vilhena en de geblesseerde Martina hielden zich alleen bezig met loopoefeningen en Haps en St. Juste trainden binnen. Vrijdag en zaterdag traint Feyenoord nog besloten en zondag om half drie staat de wedstrijd tegen ADO Den Haag op het Programma.