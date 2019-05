Alblasserdamse zwanenfluisteraar ontfermt zich over nest met jonkies

Zes kleine grijze zwaantjes zwemmen vrolijk rond in de plas in Alblasserdam

Zes grijze zwaantjes zwemmen vrolijk rond in de plas in Alblasserdam. Vorig jaar was dat heel anders: toen is een ei van het zwanenstel kapot gemaakt en is de rest weggehaald. Miranda Wendels vond het verschrikkelijk en heeft zich nu opgeworpen als zwanenbeschermer.

"Heel fijn dat er nu nieuw leven komt, nadat er zoveel zwaantjes vermoord zijn in de polder", vertelt ze, doelend op de zwanenkiller die in de regio actief is.



Enigszins verliefd kijkt ze naar de diertjes in het water. Doordat ze de ouders de afgelopen weken gevoerd heeft, kon ze behoorlijk dichtbij komen toen de jonkies uit het ei kropen. "Mams liet het filmen toe en paps stond ernaast zonder te blazen!" Zwanenfluisteraar mag Wendels ook wel genoemd worden.

Pittiger

Nu is dat wel anders, moeders laat namelijk flink van zich horen. "Ze is een stuk pittiger geworden", beaamt Wendels. "Maar het gaat nog goed. Ze weet wat ze van me krijgt." In haar hand houdt ze wat brood, wat de zwanen elke dag van haar krijgen.

De eerste vier weken is Wendels elke dag tussen kwart voor 1 en half 2 boterhammen komen brengen aan het stel. "Ik wilde een situatie als vorig jaar voorkomen. Ik ben gewoon een dierenmens, dit raakt me."

Met andere buurtbewoners heeft ze de zwanen bewaakt, zodat ze in alle rust en veiligheid hun kroost op de wereld konden zetten. "Ik ben heel dankbaar dat het zo heeft kunnen verlopen."

De gemeente Alblasserdam heeft vijf hekken rondom het nest geplaatst om te voorkomen dat de dieren plotseling oversteken én om de bewoners op gepaste afstand te houden.