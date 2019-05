Verdachte aangehouden voor doodschieten rapper Feis

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis. Dat heeft de politie woensdag bevestigd aan RTV Rijnmond na een tip. De 25-jarige verdachte uit Rotterdam is woensdagochtend opgepakt in Limburg.

De verdachte zit in beperking. Dat betekent dat hij met niemand mag praten. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dinsdag liet het Openbaar Ministerie nog weten een beloning van 15 duizend euro uit te loven voor de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van de hoofdverdachte.

Faisal Mssyeh, beter bekend onder zijn artiestennaam Feis, kreeg in de nacht van oud en nieuw een op het oog onbenullige ruzie in een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

Deze ruzie mondde desondanks uit in een schietpartij, waarbij Feis overleed en zijn broer ernstig gewond raakte. De politie had al snel zeven personen aangehouden. Een paar dagen later bleek dat geen van hen iets te maken had met de schietpartij. Van de schutter ontbrak elk spoor.

Feis was een grote naam in de Rotterdamse hip-hopscene. Er werd dan ook geschokt gereageerd op het nieuws over het overlijden van Feis. "Alle wijze woorden die je me hebt gegeven. Ik snap niks, veel sterkte en kracht naar de familie", reageerde Ronnie Flex via Instagram.

Honderden mensen kwamen af op de herdenkingsdienst voor de rapper. Een van die aanwezigen was rapper Glen Faria: "Hij heeft veel kinderen die aan het afglijden waren, geïnspireerd om iets met hun leven te doen. Dat maakt het alleen nog maar pijnlijker dat hij op zo'n manier is overleden."