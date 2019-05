Geldboete voor fataal ongeluk Pernis

De rechter in Dordrecht heeft een geldboete opgelegd voor een fataal ongeluk in Pernis. Daar kwam in februari vorig jaar een 87-jarige vrouw om het leven die werd aangereden door een vuilniswagen.

De chauffeur had gezegd dat hij de vrouw niet had gezien. De rechter vindt dat de 58-jarige man onvoldoende in de spiegels heeft gekeken bij het wegrijden.

Daardoor is slechts sprake van een verkeersovertreding. De man is niet direct schuldig verklaard aan het overlijden van de vrouw. Hij moet 750 euro betalen. Justitie had de maximale taakstraf van 240 uur geëist.

Justitie wilde zijn rijbewijs intrekken, maar ook dat wijst de rechter af, vanwege zijn beroep als vrachtwagenchauffeur.