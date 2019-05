Schiedam gaat meelezen met Misdaad Anoniem

Het convenant is door burgemeester Lamers ondertekend. "Niet alle meldingen van burgers belanden altijd bij de politie. Zaken als ondermijning, overlast van wietplantages en prostitutie kunnen we dan bestuursrechtelijk aanpakken", zegt Lamers.

Bovengemiddeld

Andere gemeenten die mee kunnen kijken in de meldingen bij Misdaad Anoniem zijn in onze regio Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. "Sinds 2002 is de kliklijn 0800-7000 al actief", zegt Marc Jansen van Meld Misdaad Anoniem. "We sturen jaarlijks zo'n 15 duizend meldingen naar de politie. Schiedam scoort met zo'n negentig tips van burgers bovengemiddeld."

Schiedam hoopt door de samenwerking adequater te kunnen optreden tegen misstanden in de gemeente. "Van de 2400 interventies die we jaarlijks uitvoeren komen er slechts 100 tot 150 binnen via meldingen. Dat aantal moet omhoog", zegt burgemeester Lamers.