Jonge Rotterdammer redt Duitser in Veerhaven

Een 80-jarige Duitser heeft zijn leven te danken aan een jonge Rotterdammer. De 20-jarige Lennard Steketee zag de man woensdagochtend in de Veerhaven in Rotterdam in het water vallen en haalde met behulp van de havenmeester de man op de kant. De gewonde man is naar het Erasmus MC gebracht.

Het gebeurde allemaal even voor 10:00 uur in de Veerhaven. Steketee zat op een bankje bij de jachthaven te bellen met zijn vader. "Ik zag voor mij een man lopen. Hij struikelde, probeerde een hek vast te grijpen, maar viel alsnog in het water. Toen heb ik mijn vader gezegd dat ik even iets belangrijkers moest doen."

Steketee legde zijn telefoon op het bankje, met zijn jas er overheen. Bij de steiger legde hij zijn horloge neer, deed zijn jas en schoenen uit. "De man was volledig onder water verdwenen. Snel daarna kwam hij spartelend boven."

Tumult

De jongen sprong in de Veerhaven en hield de man boven water. "Ik werd door omstanders gewezen op het tumult achter mijn kantoor," vertelt havenmeester Bas Munne. "Ik ben er direct heen gegaan en heb geholpen om de man op de kant te trekken. Hij had een lelijke hoofdwond."

De Duitser is met een ambulance naar het Erasmus MC gebracht. "Hij had geen idee hoe hij in het water is gevallen," vertelt Munne. Hij is vol lof over de reddingsactie van Lennard Steketee. "Zonder hem was het verhaal misschien heel anders afgelopen."

De natte Steketee werd door de politie naar huis gebracht en zat een uur later weer op zijn werk in het Scheepvaartkwartier. "Ik heb gedaan wat ieder ander toch ook had gedaan?"