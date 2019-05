Auto vliegt over de kop op Van Brienenoordbrug

De parallelrijbaan van de A16 richting Terbregseplein is woensdagmiddag sinds 16:15 uur afgesloten. Een auto is op de Van Brienenoordbrug over de kop geslagen, meldt Rijkswaterstaat.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug of via de A15 en A4. Het is niet duidelijk wanneer de weg weer in zijn geheel open kan.