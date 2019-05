Rotterdam wist van problemen jeugdzorg

Specialistische zorginstelling De Viersprong waarschuwde de gemeente Rotterdam al een jaar geleden meerdere malen voor het wegvallen van hoogspecialistische jeugdzorg. Dat blijkt uit een brief die in handen is van RTV Rijnmond. Het gaat om tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag in de regio Rotterdam, die op dit moment niet door de juiste instellingen of helemaal niet behandeld worden.

Toch zei verantwoordelijk wethouder Bokhove (Jeugd) in maart van dit jaar nog dat er "geen signalen bij de gemeente bekend zijn dat specialistische hulp niet wordt geleverd". De wethouder wil tot volgende week niet reageren op de brief. Dan gaat ze met de Rotterdamse gemeenteraad in debat over de problemen in de jeugdzorg.

"Wethouder Bokhove zegt dus in maart: Ik herken dit probleem niet. Maar er liggen al brieven van voorjaar 2018 met meerdere waarschuwingen. Daar word ik boos van, dit is onacceptabel", zegt raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam.



"De helft van deze jongeren verdwijnt nu uit beeld. We hebben dus geen idee wat ze op straat aan het doen zijn", zegt Hoogwerf. "Denk hierbij aan jongens die zijn opgepakt voor de groepsverkrachting in Rotterdam-West , dat zijn de jongeren waar we het hier over hebben. Het risico voor de maatschappij is dus enorm."

Geld

Intussen lobbyt wethouder Bokhove bij minister De Jonge (Zorg) om extra geld voor de jeugdzorg. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten wil 490 miljoen euro extra van de regering, schrijven ze in het AD.



Maar volgens Hoogwerf is alleen geld niet de oplossing. "We moeten deze hooggespecialiseerde zorg echt uit de jeugdzorg halen. Daar moet een apart budget voor komen", zegt Hoogwerf. "Ook een rechter moet via de reclassering weer kunnen zorgen dat jongeren op de juiste plek behandeld worden en niet dat we ze alsnog kwijtraken in het woud van hoofdaannemers."