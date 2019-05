Oud-begeleider Wijnaldum zo trots als een pauw

Butter, nu scout bij Sparta: “Dat was natuurlijk fantastisch. Het is een heel zacht, goedaardig ventje. Elke keer als ik die jongen zie spelen, dan ben ik hartstikke trots.”

In eerder instantie was de teleurstelling voor de Rotterdammer groot toen hij zag dat Wijnaldum, Oud-Spartaan en oud-Feyenoorder, niet in de basis stond. Hij viel meteen na de rust in om in de 54ste en 56ste minuut Liverpool weer volledig in de wedstrijd te helpen.

Uiteindelijk werd het 4-0 voor Liverpool. De eerdere 3-0 van Barcelona werd daarmee teniet gedaan. Met deze miraculeuze ontsnapping is Liverpool de eerste club die verzekerd is van een plek in de Champions League-finale. Tegenstander in de finale is Ajax of Tottenham Hotspur.

Tegenstander finale

De oud-begeleider denkt dat Wijnaldum graag in de finale tegenover Ajax zou staan. “Hij is van dezelfde lichting als Blind en het is natuurlijk leuk om tegen een Nederlandse club te spelen.”

Butter kijkt nog graag oude foto’s van Wijnaldum terug. “Daar was hij dan nog zo’n iel mannetje. En nu is het zo’n echte profvoetballer. Fantastisch!”

Over zijn aandeel in het succes van Wijnaldum zegt Butter: “Een klein aandeel, maar toch.. al is het maar één procent. Ik heb er wel een aandeel in gehad.”