Kledingbank Rotterdam naar grotere locatie

Al 12,5 jaar schenkt de Kledingbank Rotterdam een gratis garderobe aan de mensen die het niet kunnen betalen. Maar de kledingbank is uit zijn jasje gegroeid en is daarom verhuisd naar een groter pand, een paar deuren verder, aan de Oostkousdijk 13 in Rotterdam-West.

Mary Olman, voorzitter van de Kledingbank, is heel trots op de nieuwe plek. "Het pand heeft zo'n uitstraling. We zaten voorheen in een heel klein pandje. Dit is een hele vooruitgang."

Toch noemt Olman de verhuizing dubbel. Het feit dat er een groter pand nodig is, is te wijten aan het gegeven dat steeds meer mensen bij de organisatie aankloppen. "Het aantal mensen dat een aanvraag doet, groeit dusdanig dat wij wel naar een ander pand móesten verhuizen. En dan heb ik het echt over een stijging van honderden kledingpakketten per jaar."

Volgens Olman onderschatten de gemeente en de Rotterdamse bevolking de armoede in de stad. "We hebben vorig jaar 3200 mensen een nieuwe zomer- én wintergarderobe verschaft. Dit zijn in totaal 45-duizend stukken kleding. We hebben het zo druk, dat er inmiddels een wachttijd van weken is voordat mensen geholpen kunnen worden."

De kleding krijgt de organisatie van donateurs. "We krijgen de mooiste dingen, van Armani tot H&M", zegt Olman. Ze is tevreden met wat de organisatie tot nu toe heeft neergezet. "Met dit nieuwe pand en wat we bereikt hebben: daar ben ik zo trots op."